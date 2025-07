Porto anuncia contratação de jovem técnico após decepcionar no Mundial

O Porto-POR anunciou, neste domingo (6), Francesco Farioli, italiano de 36 anos, que comandou o Ajax-HOL na temporada passada. O jovem técnico chega ao Estádio do Dragão para suceder Martín Anselmi, demitido após campanha fracassada no Mundial de Clubes. Ele assinou contrato até junho de 2027 e terá apresentação na segunda-feira.

Bicampeão da Champions League, o Porto ficou na vice-lanterna do Grupo A do torneio disputado nos Estados Unidos, com apenas dois pontos. A temporada foi repleta de decepções, tanto no cenário nacional quanto no internacional.