Operário-PR x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira (07), a bola rola pela 15ª rodada da Série B, com o Operário recebendo a Chapecoense no estádio Germano Krüger. As equipes ocupam a parte de baixo da tabela.Com isso, tentam melhorar suas posições. A partida começa às 19h (de Brasília). O time já esteve na zona de rebaixamento, mas hoje ocupa a 14ª colocação, com 17 pontos. Assim, depende somente de si para buscar objetivos maiores na competição. Já a Chape soma 19 pontos.Com isso, ocupa a 11ª colocação.

Onde assistir

O canal ESPN e o streaming Disney+ transmitem o jogo ao vivo.