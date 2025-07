Musiala, do Bayern, volta para Alemanha e passará por cirurgia após lesão

O Bayern de Munique confirmou, neste domingo (6), que o meia-atacante Jamal Musiala “sofreu uma fratura na fíbula (osso da perna) associada a uma luxação no tornozelo” após um choque com o goleiro Gianluigi Donnarumma. A lesão aconteceu na derrota por 2 a 0 do clube alemão para o Paris Saint-Germain, no sábado (5), nos Estados Unidos, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

De acordo com o clube, a equipe voltou de Atlanta, onde foi a partida, para Orlando, sede do Bayern no Mundial. Na manhã deste domingo, Musiala deixou a Flórida rumo a Munique, na Alemanha, onde será submetido a uma cirurgia na perna esquerda. O prazo para recuperação será de quatro a cinco meses.