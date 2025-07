Messi faz dois golaços após Mundial, e Inter Miami vence no retorno à MLS

Lionel Messi não se cansa de aprontar com a bola nos pés. Neste sábado (5), o craque argentino anotou dois golaços e uma assistência na goleada do Inter Miami por 4 a 1 sobre o Montreal, fora de casa, no retorno da equipe da Flórida à Major League Soccer (MLS) após participação honrosa no Mundial de Clubes. O jogo ocorreu no Estádio Saputo, em Montreal.

O time canadense largou na frente logo no minuto inicial, quando Prince Owusu aproveitou erro de passe de Messi no setor defensivo. Mas o camisa 10 se redimiu com uma assistência para o também argentino Tadeo Allende deixar tudo igual aos 32′ em arremate da entrada da área. Sete minutos depois, veio a virada em grande jogada individual de Messi que terminou em chute cruzado dentro da área após passar por dois adversários.