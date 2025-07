Leila Pereira agradece presença da torcida do Palmeiras no Mundial e alfineta rivais

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não foge das críticas e costuma encarar os debates. Mesmo após a eliminação do Alviverde nas quartas de final do Mundial de Clubes para o Chelsea, ela usou as redes sociais para pedir calma e mandou um recado aos rivais.

Leila, aliás, também agradeceu o apoio da torcida palmeirense, que marcou presença em peso nos cinco jogos disputados nos Estados Unidos. Desse modo, a presença da torcida ganhou destaque na imprensa internacional e no site da FIFA. O Verdão encerrou sua participação no torneio com duas vitórias, dois empates e uma derrota, terminando na oitava colocação geral. Agora, o clube volta as atenções para os torneios nacionais e a Libertadores.