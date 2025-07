Kökçü manifesta desejo de deixar o Benfica

Jogador, em atrito com o técnico Bruno Lage ameaça não se apresentar e recebe propostas do futebol da Turquia e também da Inglaterra

O meia-atacante do Benfica, Orkun Kökçü, não deseja retornar ao clube português e pode permanecer na Turquia, seu país de origem, para defender o Besiktas. Além disso, também atrai o interesse do Galatasaray, principal rival do Besiktas, e de outros clubes europeus, especialmente do futebol inglês.

Conforme a imprensa internacional publicou, Kökçü não pretende se apresentar ao elenco comandado por Bruno Lage, em Lisboa. O próprio jogador já manifestou o desejo de deixar o Benfica após a participação da equipe no Mundial de Clubes. Curiosamente, durante o torneio realizado nos Estados Unidos, ele se desentendeu com o treinador após uma substituição. No entanto, no jogo seguinte, ambos aparentavam ter resolvido a situação.