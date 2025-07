Internacional busca a contratação de volante colombiano do Talleres

Proposta inicial do Colorado foi de US$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos, mas recusada pelos argentinos, conversas seguem

A diretoria do Internacional fez uma proposta pelo volante Juan Portilla, do Talleres, da Argentina. Inicialmente, o clube argentino recusou a oferta, mas as negociações continuam em andamento. O Colorado disputa a contratação do jogador com o Atlético-MG e o River Plate.

Segundo o jornal Zero Hora, o Inter ofereceu cerca de US$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos do volante colombiano. O presidente do Talleres considerou os valores abaixo do mercado e do que Juan pode render, especialmente por causa da concorrência com outros clubes interessados. A multa rescisória gira em torno de US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 32 milhões).