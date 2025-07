Com a presença dos jogadores do Flamengo, Gerson realizou uma festa de despedida. O jogador, de 28 anos, foi comprado pelo Zenit, da Rússia, por 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões). Dessa forma, ele deixará o Rio de Janeiro nos próximos dias e aproveitou para se despedir dos companheiros de equipe e amigos.

Gerson não foi ao Ninho do Urubu na reapresentação do elenco, no último sábado (5), para se despedir dos companheiros. O jogador voltou para o Rio de Janeiro com parte da delegação após a eliminação no Mundial de Clubes. Contudo, já estava com acerto encaminhado com os russos.