Estados Unidos x México: onde assistir, escalações e arbitragem

O Mundial de Clubes corre solto nos Estados Unidos e entra na sua fase semifinal. Mas, ao mesmo tempo, duas competições seguem agitando o futebol no país. A MLS já recomeçou a sua temporada. Mas neste domingo, os olhos estão voltados para a final da Copa Ouro, quando o time americano decide a competição com seu mais tradicional rival na Concacaf, o México. O jogo ocorrerá às 20h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.