Chelsea x Fluminense: Fifa reduz preço do ingresso em 98% para atrair público

Preocupada com baixa ocupação do estádio, Fifa reduziu de 473 para 13 dólares a entrada para a semifinal do Fluminense contra Chelsea

A Fifa já nem disfarça a preocupação com a baixa ocupação do estádio para a semifinal entre Chelsea e Fluminense no Mundial de Clubes. Afinal, reduziu drasticamente o preço do ingresso para tentar atrair público. Assim, a entrada que custa US$ 473,90 (R$ 2.567,87) agora sai por US$ 13 (R$ 70,44).

A procura abaixo do esperado já havia ocorrido para as quartas de final da competição. Assim, os preços para Fluminense x Al-Hilal na Flórida e Chelsea x Palmeiras na Filadélfia começaram em US$ 199,60 (R$ 1.081,55) e caíram para US$ 11,15 (R$ 60,42).