Chelsea já jogou nas Laranjeiras, estádio do Fluminense

O Fluminense enfrenta o Chelsea, da Inglaterra, nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes. Este será o primeiro duelo entre as equipes na história, mas não será a primeira vez dos ingleses com uma relação direta com o Tricolor. Os Blues, aliás, já jogaram duas vezes no estádio das Laranjeiras em 1929.

Naquele ano, Chelsea e Seleção Carioca, formada por maioria de jogadores do Fluminense, fizeram dois jogos amistosos. Ambas as partidas foram no histórico estádio de Laranjeiras. O resultado do jogo do dia 28 de junho foi um empate em 1 a 1, com a Seleção Carioca, que igualou a partida no final com gol de Ripper, do Fluminense.