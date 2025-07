Botafogo-SP e Novorizontino criam chances, mas ficam no empate pela Série B

Em situações distintas, times não tiram zero do placar, em Ribeirão Preto, pela 15ª rodada e mantêm posições no torneio; saiba como foi o jogo

Em jogo com mais entrega do que técnica, Botafogo-SP e Novorizontino ficaram no empate sem gols, na noite deste domingo (6), em Ribeirão Preto (SP), pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times até criaram oportunidades, mas faltaram caprichar na pontaria. A Pantera Mogiana teve mais chances de balançar as redes.

Na tabela, pouca coisa mudou para os clubes. O Novorizontino se manteve em terceiro lugar, agora com 27 pontos, três atrás do Coxa e a dois do Goiás. Já o Botafogo-SP está na 15ª colocação, com 17 pontos, e abriu três de vantagem para o Z4.