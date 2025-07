Botafogo avança por filho de Ancelotti e comunica à CBF

O Botafogo avançou nas negociações com Davide Ancelotti. Após as primeiras consultas, o Alvinegro procurou a CBF para comunicar a negociação e seguir as conversas com o italiano, auxiliar e filho do técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira. Dessa forma, caso a negociação se concretize, ele chegaria para assumir o lugar de Renato Paiva.

Davide Ancelotti não tem experiência como técnico principal, mas tentou iniciar sua própria trajetória no começo deste ano. Contudo, se juntou à Seleção Brasileira no jogo contra o Paraguai, o segundo do seu pai Carlo Ancelotti no comando. Portanto, o Botafogo seria a sua primeira experiência como treinador na carreira.