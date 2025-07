Bayern de Munique homenageia Thomas Müller: ‘Nos curvamos a você’

O Bayern de Munique fez homenagens ao ídolo Thomas Müller, neste domingo (6). A derrota para o PSG por 2 a 0 no sábado (5), em Atlanta, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, foi a última partida do jogador com a camisa do time alemão. Por meio das redes sociais, o clube escreveu:

“Uma carreira como nenhuma outra – Nós nos curvamos a você, Thomas!”. A postagem conta com uma arte que leva os números de Müller com a camisa do Bayern. Ele disputou 756 jogos, fez 250 gols e distribuiu 223 assistências.