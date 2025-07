Atacante do México veste camisa de Jota, faz gol na final da Copa Ouro e imita comemoração

O atacante Raúl Jiménez não perdeu a oportunidade de render homenagens a Diogo Jota durante a final da Copa Ouro, neste domingo (6), frente aos Estados Unidos, no NRG Stadium, no Texas. Ex-companheiro de time do atacante português, que morreu em um trágico acidente automobilístico junto com o irmão na Espanha, Jiménez entrou em campo trajando uma camisa da seleção mexicana personalizada com o nome de Jota nas costas e o número 20. Na seleção azteca, ele faz uso da ‘9’.

Aos 27 minutos, o atleta de 34 anos anotou um belo gol para empatar a final em 1 a 1 – os EUA venciam, até então, com um gol de Chris Richards. Na comemoração, Jiménez imitou a tradicional comemoração de Jota, que costumava sentar no campo e fingir jogar videogame sempre que balançava a rede. O veterano ainda estendeu no gramado a camisa que usou na entrada em campo.