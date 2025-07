Arsenal está por detalhes de acerto com Gyökeres, do Sporting

Atacante sueco é um dos grandes nomes do futebol da Europa nos últimos anos e desperta interesse do clube de Londres

O Arsenal já definiu com o atacante o tempo de contrato e agora discute apenas a forma de pagamento. Caso fechem o acordo, Gyökeres assinará até 2030, ou seja, um vínculo de cinco anos. Os valores podem chegar a 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 450 milhões), segundo revelou o presidente do Sporting em entrevista recente.

O Arsenal sofreu na última temporada europeia com a falta de um centroavante e as frequentes contusões no elenco. Para não repetir os mesmos erros, o clube avançou nas negociações por Viktor Gyökeres, do Sporting, de Portugal. O jogador, inclusive, já manifestou o desejo de atuar na Premier League e não participa da pré-temporada com o atual campeão português.

Em grande fase no futebol português, Gyökeres se destacou nas últimas temporadas e chamou atenção de diversos clubes, entre eles o Manchester United. Ele já atuou na Inglaterra, com passagens por Brighton, Swansea City e Coventry City, mas sem grande brilho. No entanto, desde que chegou ao Sporting em 2023, viveu sua melhor fase: marcou 63 gols em 58 partidas, somando jogos pelo clube e pela seleção sueca.

Em junho, o Sporting recusou uma oferta de 55 milhões de euros (cerca de R$ 350 milhões) feita pelo Arsenal. Agora, os ingleses retomaram as conversas e podem concluir a contratação nos próximos dias. Em duas temporadas pelo clube português, Gyökeres conquistou títulos da liga e da copa nacional, além de registrar 97 gols e 27 assistências em 102 jogos. No Arsenal, ele chegaria com status de titular no time comandado por Mikel Arteta.

