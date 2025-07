Yan Couto relata insatisfação no Borussia e desejo de voltar para Seleção

Lateral fez desabafo após derrota para o Real Madrid, no Mundial de Clubes e comentou das dificuldades de se adaptar no futebol alemão

O Borussia Dortmund disse adeus para o Mundial de Clubes, apó s perder para o Real Madrid por 3 a 2, neste sábado, no Metlife Stadium, em Nova Jersey. Acionado no segundo tempo, o lateral brasileiro Yan Couto novamente saiu do banco de reservas para tentar ajudar os Aurinegros, desta vez sem sucesso.

Contudo, após a partida, o lateral fez um forte desabafo sobre seu período no Borussia. O jogador relatou o desejo de jogar mais vezes e falou que a adaptação na Alemanha é muito difícil. Além disso, ele comentou do desejo de voltar para a Seleção Brasileira, mas que jogando no futebol alemão, a tarefa ficou mais complicada.

“Claro que eu vim para cá pra jogar, ser titular, mas sofri duas lesões no início da última temporada. Isso complicou um pouco porque o time vai entrosando e jogando. Eu tenho feito minha parte, treinando bem. Claro que quero voltar para Seleção. Para isso preciso jogar, mostrar meu futebol dentro de campo. Tenho me adaptado melhor, a primeira temporada na Alemanha é muito difícil. Mas acho que já estou adaptado, quero chegar para esta temporada bem fisicamente e dar o meu melhor. Falta pouco para a Copa do Mundo e eu tenho esperanças de ir ainda, mas eu preciso demonstrar meu futebol aqui. Agora é seguir em frente e começar com tudo a temporada”, disse Yan Couto.

‘Por onde anda o Yan Couto?’

Por fim, o jogador também comentou sobre a mudança do futebol espanhol para o alemão e comentou que muitos brasileiros não querem jogar na Alemanha por conta da falta de oportunidades.

“Eu joguei quatro anos na Espanha, estava totalmente adaptado a língua, ao futebol, as pessoas. Fazer essa transição para Alemanha, eu não imaginava que ia fazer tanta diferença. Tanto em termos pessoais, saber lidar com o frio, as pessoas são mais fechadas. Isso não é algo fácil e tem muita diferença porque já estava muito adaptado na Espanha. Tive as lesões que foi um momento difícil. Muitas pessoas comentam ”onde está o Yan Couto? Por onde ele está?”. Por isso acho que tantos brasileiros não vão tanto para a Alemanha. Mas acho que é um desafio para mim, tenho que me adaptar. Quero dar o meu melhor para voltar ao melhor momento na carreira e também para a Seleção”, finalizou.