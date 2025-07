Weverton explica falha em gol do Chelsea: ‘Não consegui chegar’

“Foi tudo muito rápido. Eles jogaram curto e, quando me preparei, teve um desvio. Quando programei o movimento, não consegui dobrar a perna e tentar a defesa com o braço. Não consegui chegar. Sofrer gol nunca é bom, ainda mais em lances assim. Mas isso é futebol. A gente lamenta, claro, mas isso não apaga o que conseguimos nessa competição, que é duríssima”, disse.

O Palmeiras sonhou, mas amargou mais uma eliminação dolorosa no Mundial de Clubes. Após sair atrás no placar, o Alviverde buscou o empate na etapa final. Contudo, quando estava no seu melhor momento, sofreu um balde de água fria quando o cruzamento de Malo Gusto desviou em Giay e Weverton, antes de balançar as redes. O goleiro lamentou a falha e explicou o lance.

Eliminado nas quartas de final, o Palmeiras foi o segundo melhor brasileiro na competição. Afinal, o Fluminense foi o único a chegar na semifinal, enquanto Botafogo e Flamengo caíram nas oitavas de final. Mesmo sendo o único que não venceu um europeu, o goleiro Weverton fez questão de exaltar a campanha palmeirense.

“Competimos no mais alto nível. Saímos com a sensação de que poderíamos ter tido uma sorte melhor, mas tem coisas que a gente não consegue controlar. Agora é nos preparar para o restante da temporada. O que mais levamos daqui é a certeza de que podemos competir com qualquer equipe. Com seriedade e empenho, somos iguais a qualquer time do mundo”, completou.

O Palmeiras perdeu para o Chelsea, da Inglaterra, por 2 a 1, nesta sexta-feira (4), na Filadélfia, e se despediu do Mundial de Clubes. O Chelsea, no entanto, segue em frente e enfrentará o Fluminense, na terça (8), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.

