Técnico do Bayern, Kompany lamenta grave lesão de Musiala: ‘Nada bom’

A derrota em campo por 2 a 0 para o PSG, neste sábado (5/7), não foi o único revés do Bayern de Munique no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA). Isso porque o meia-atacante Jamal Musiala sofreu uma grave lesão na beira do intervalo ao se chocar com o goleiro Donnarumma, do Paris.

O técnico dos Bávaros, Vincent Kompany, lamentou a contusão em coletiva de imprensa após o apito final. Ele revelou não saber de detalhes, mas adiantou que a situação do craque de 22 anos não é “nada boa”.