Semifinais do Mundial de Clubes terão sete desfalques por suspensão; confira os nomes

Dois jogadores do Fluminense não terão condições de enfrentar o Chelsea, também com dois suspensos; PSG e Real também têm problemas

Único representante brasileiro na disputa pelo título, o Tricolor carioca não poderá contar com o zagueiro Freytes e o volante Martinelli frente aos Blues. Afinal, levaram o segundo cartão amarelo no triunfo por 2 a 1 sobre o Al-Hilal .

Com a definição dos semifinalistas do Mundial de Clubes, os técnicos de Fluminense, Chelsea, Real Madrid e PSG passam a buscar saídas para repor os desfalques. Ao todo, sete jogadores sofreram punições nas quartas de final e não estarão aptos a entrar em campo na próxima fase.

Na outra semifinal, que ocorrerá na quarta-feira (9), também em Nova Jersey, Real Madrid e PSG não terão força máxima. Isso porque o zagueiro Willian Pacho e o lateral-esquerdo Lucas Hernández, pelo lado dos franceses, foram expulsos no triunfo por 2 a 0 sobre o Bayern de Munique . Ex-São Paulo, Lucas Beraldo é uma das alternativas na zaga para o técnico Luis Enrique. Já Lucas Hernández, por outro lado, aparecia como opção na reserva

Adversário do time carioca em uma das semifinais, o Chelsea também aparece com dois desfalques por suspensão: o zagueiro Colwill e o atacante Delap, que receberam o segundo amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras .

Por fim, o Real Madrid conseguiu evitar que Jude Bellingham e Vini Jr, dois pendurados recebessem punições no triunfo por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund. Contudo, o zagueiro Huijsen não teve a mesma sorte. Ao levar cartão vermelho direto por cometer pênalti em Guirrassy no último lance do jogo, precisará cumprir suspensão diante ods atuais campeões europeus.

O alívio para os vencedores deste confrontos é que os cartões amarelos são zerados nas semifinais do Mundial de Clubes.