Rúben Neves voa dos EUA a Portugal e comparece a funeral de Jota

O volante Rúben Neves, do Al-Hilal, voou dos Estados Unidos a Portugal para comparecer ao velório do atacante Diogo Jota, neste sábado (5), em Gondomar. O companheiro de seleção lusitana e o irmão André Silva foram vítimas fatais de um acidente automobilístico, na última quinta-feira (3), em Zamora, na Espanha.

Neves viajou à Europa após a derrota do Al-Hilal para o Fluminense por 2 a 1, pelas quartas de final do Super Mundial de Clubes da Fifa.O jogador, aliás, chorou bastante durante o minuto de silêncio, antes da partida contra os cariocas. No cortejo fúnebre deste fim de semana, ele chegou a segurar o caixão do atacante do Liverpool.