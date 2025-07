Renê explica angústia em assistir vitória do Fluminense da arquibancada

Suspenso com dois amarelos, jogador foi desfalque contra o Al-Hilal (SAU), não podendo ficar no banco de reservas em jogo do Mundial / Crédito: Jogada 10

Renê foi um dos desfalques do Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal (SAU), na última sexta-feira (4/7), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Como estava suspenso, o jogador precisou acompanhar ao jogo das arquibancadas do Camping World, em Orlando (EUA). Após o treino deste sábado (5/7), em conversa com jornalistas, o lateral-esquerdo detalhou a sensação de não poder estar ao lado dos companheiros do Fluminense.

LEIA MAIS: PSG fica com dois a menos, mas vence Bayern e é semifinalista do Mundial "Angustiante. No finalzinho de jogo, você querendo que acabe e o juiz dá mais um minuto. É uma sensação ruim, porque no banco você ainda pode entrar e ajudar, gritar, dar uma orientação. Lá de cima, não consegue fazer nada, você está de mãos atadas. Só pedir para que dê tudo certo e ficar na torcida. É o que dá para fazer, sentimento do torcedor é esse. Passei por isso agora, junto com a paixão, a vontade de ajudar. Sensação ruim. Espero que não precise mais passar por isso (risos)", brincou. 'Oitenta!', brinca elenco do Fluminense Renê, então, explicou uma brincadeira realizada no vestiário entre os jogadores e o presidente Mário Bittencourt após a vitória sobre os bilionários do Al-Hilal. "Ah, a gente estava brincando com o presidente. A gente viu o vídeo do Al-Hilal, com os caras comemorando a premiação do sheik. A gente estava brincando, falando 'chegou o sheik'. Os caras falando em 80 (valor da premiação, em milhões de reais), os caras pedindo a premiação, mas é mais uma brincadeira quando o presidente está ali. Ele falou que não era o sheik, brincou: 'vamos ver o que é que dá pra fazer'. Mas foi mais brincadeira ali pra descontrair. A gente estava na alegria imensa ali, o presidente estava muito feliz. Só para descontrair o momento", disse.