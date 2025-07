PSG x Bayern: Musiala sofre grave lesão em choque com Donnarumma

IMAGEM FORTE! Craque leva a pior após lance com goleiro do PSG, caindo com o tornozelo esquerdo quebrado no último minuto da etapa inicial

O primeiro tempo entre PSG (FRA) e Bayern (ALE), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, neste sábado (5/7), terminou com uma cena triste no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA). No último lance dos acréscimos, Musiala, do time alemão, disputou bola com Donnarumma, do Paris, e levou a pior.

A reprodução do lance através da geradora de imagens mostrou que, após a queda, Musiala estava com o tornozelo esquerdo quebrado. Ainda não há confirmação exata por parte do Bayern de Munique de qual lesão o alemão sofreu. No entanto, o clube já se pronunciou nas redes sociais, informando a contusão do jogador.