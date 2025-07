Palmeiras termina em 8° no Mundial de Clubes. Veja ranking completo

Verdão tem campanha parecida com Al-Hilal, mas perde nos gols marcados. Competição chega na semifinal, restando apenas quatro times

O Mundial de Clubes chegou nas suas semifinais e restam apenas quatro equipes brigando pelo título. Fluminense, Chelsea, Real Madrid e Paris Saint-Germain seguem vivos, enquanto Palmeiras, Al-Hilal, Bayern de Munique e Borussia Dortmund deram adeus a competição. Abaixo, você confere o ranking completo, do 5º ao 32º lugar.

32º Urawa Reds (Japão) – 0 ponto; -7 de saldo 31º Wydad Casablanca (Marrocos) – 0 ponto; -6 de saldo 29º Pachuca (México) – 0 ponto; -5 de saldo, 2 gols a favor 4 amarelos 30º Seattle Sounders (EUA) – 0 ponto; -5 de saldo, 2 gols a favor, mas 3 amarelos 28º Ulsan (Coreia do Sul) – 0 ponto; -4 de saldo 27º Auckland City (Nova Zelândia) – 1 ponto;- 16 de saldo 26º Los Angeles FC (EUA) – 1 ponto; -3 de saldo 25º Al Ahly (Egito – 2 ponto; -2 de saldo

Os outros brasileiros, como divulgado anteriormente, terminaram no top 20. O Botafogo encerrou o torneio na 14° posição, enquanto o Flamengo foi o 11° colocado. Os critérios para o ranking seguem uma ordem: fase alcançada, pontuação, saldo de gols, número de gols marcados e, enfim, número de cartões amarelos recebidos.

O Palmeiras, eliminado na última sexta-feira (03/7), terminou a competição na oitava posição. Em números, a campanha alviverde é bem próxima da realizada pelo Al-Hilal, que caiu para o Fluminense, único brasileiro vivo na disputa. Os sauditas encerraram o Mundial na 7ª colocação com a mesma pontuação do Verdão, mas levando vantagem nos gols marcados.

24º Boca Juniors (Argentina) – 2 pontos;-1 de saldo e 4 gols a favor

23º Porto (Portugal) – 2 pontos; ;-1 de saldo e 5 gols a favor

22º Espérance (Tunísia)- 3 pontos; saldo de -4

21º Al Ain (Emirados Árabes) – 3 pontos; saldo de -10

20º RB Salzburg (Áustria) – 4 pontos; saldo de -2

19º River Plate (Argentina) – 4 pontos; saldo de zero; 3 gols a favor

18º Mamelodi (África do Sul) – 4 pontos; saldo de zero; 4 gols a favor

17º Atlético Madrid (Espanha) – 6 pontos; saldo de -1

Colocação dos que caíram nas oitavas

16º – Inter Miami (EUA) – 5 pontos; saldo de -3

15º – Monterrey (México) – 5 pontos; saldo de 3

14º – Botafogo (Brasil) – 6 pontos; saldo zero

13º – Juventus (Itália) – 6 pontos; saldo 4

12º – Inter de Milão (Itália) – 7 pontos; saldo de 1

11º – Flamengo (Brasil) – 7 pontos; mas saldo de 2

10º – Benfica (Portugal) – 7 pontos; mas saldo de 4

9º – Manchester City (Inglaterra) – 9 pontos, saldo de 10