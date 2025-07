Palmeiras perde, e Chelsea enfrentará Fluminense na semifinal do Mundial

Com a vitória, o Chelsea garantiu a classificação para a semifinal do Mundial de Clubes. O clube inglês enfrentará o Fluminense, que eliminou o Al Hilal, da Arábia Saudita, na próxima terça-feira (8), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey. O Tricolor das Laranjeiras é o único brasileiro vivo na competição.

Chegou ao fim o sonho do Palmeiras no Mundial de Clubes. O Alviverde foi derrotado pelo Chelsea, da Inglaterra, nesta sexta-feira (4), por 2 a 1, na Filadélfia, e se despediu da competição. Cole Palmer abriu o placar para os ingleses, enquanto Estêvão chegou a empatar. Contudo, um gol contra de Weverton custou a eliminação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Chelsea começa melhor e sai na frente do placar

O Chelsea se impôs no início do jogo e dominou as ações no primeiro tempo. Assim, o time inglês teve mais volume, conseguiu encontrar espaços na confusa defesa alviverde e criou boas oportunidades. Portanto, precisou de apenas 15 minutos para abrir o placar no talento do jovem Cole Palmer. O camisa 10 recebeu na brecha entre Giay e Micael, e bateu no canto de Weverton.

Com desfalques, o Palmeiras demorou a organizar o time. No início, o sistema defensivo parecia desajustado, já que Gustavo Gómez cumpria suspensão e Murilo lesionou. Dessa forma, Weverton precisou intervir com boas defesas, como em chutes de Cole Palmer, Marc Cucurella e Enzo Fernández. Já o Verdão, por sua vez, só conseguiu colocar a bola no chão nos minutos finais, mas deu pouco trabalho.

Estêvão marca, mas Palmeiras é eliminado

O Palmeiras mudou a postura na etapa final. O time paulista conseguiu colocar a bola no chão, empurrou o Chelsea contra a própria defesa e começou a criar chances. Dessa forma, chegou ao gol de empate aos sete minutos, no talento de Estêvão. O camisa 41, aliás, vai defender o Chelsea após o Mundial de Clubes. Mesmo assim, ele não ligou muito para isso, invadiu a área e bateu forte para empatar na Filadélfia.

Após o bom início do Palmeiras, o Chelsea reagiu. O técnico Enzo Maresca promoveu a estreia de João Pedro e colocou mais gás no time com Noni Madueke. A dupla, aliás, incomodou a defesa palmeirense, mas não conseguiu criar oportunidades claras. O time inglês, no entanto, estava mais organizado e não permitiu o Verdão escapar, mesmo com a entrada de Paulinho.