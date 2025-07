Neuer reclama de Donnarumma em lesão de Musiala

Goleiro do Bayern reprova atitudes de arqueiro do PSG, que caiu sobre o corpo do meia-atacante em lance de lesão grave

O goleiro Neuer, do Bayern, desaprovou as atitudes de seu companheiro de posição, Donnarumma, do PSG, em lance que originou a grave lesão de Jamal Musiala durante a derrota bávara por 2 a 0, neste sábado (5/7), em Atlanta (EUA). Em entrevista após o jogo, terminado em 2 a 0 para os parisienses, o experiente arqueiro revelou que reagiria de maneira diferente se passasse pela mesma situação.

Neuer, afinal, crê que Donnarumma “aceitou o risco” ao se jogar na bola durante a disputa entre Pacho e Musiala, no que era o último lance do primeiro tempo. Gigi caiu por cima da perna esquerda do camisa 42 alemão, que caiu com uma grave lesão no tornozelo e precisou sair de maca.