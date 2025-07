Liverpool pagará restante do contrato de Diogo Jota à família

O Liverpool dará todo o suporte possível aos parentes de Diogo Jota, vítima fatal de um acidente automobilístico, na última quinta-feira (3), em Zamora, na Espanha. O irmão do atacante do Liverpool, André Silva, meia do Penafiel, também morreu na ocasião. Os Reds, assim, pagarão os dois anos contratos restantes com o jogador à família, segundo o jornal “Mundo Deportivo”.

Jota assinou, em 2020, contrato com o Liverpool. O vínculo terminaria somente em 2027. Formado pelos Paços de Ferreira, antes de chegar a Anfield Road, ele tinha jogado por Atlético de Madrid, Porto e Wolverhampton. O clube também aposentou a camisa 20 após a morte do atleta.