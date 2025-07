Lendas de Corinthians e Boca Juniors empatam em reedição da final de 2012

Em amistoso realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu, equipes reeditaram partida que marcou a primeira conquista da Libertadores do Timão / Crédito: Jogada 10

A tarde deste sábado (05/7) foi de pura nostalgia para a torcida do Corinthians. Afinal, os adeptos puderam ir na Mercado Livre Arena Pacaembu e rever um dos maiores times de sua história. O estádio recebeu o ”Reencontro de Gigantes”, partida que recebeu as lendas do Timão e do Boca Juniors, em uma reedição da Libertadores de 2012.

A partida também foi uma forma de celebrar os 13 anos da primeira Libertadores vencida pelo Corinthians. Foi no dia 4 de julho, quando Emerson Sheik marcou duas vezes e o Timão venceu o Boca Juniors por 2 a 0 e conquistou a América. Além do artilheiro daquela noite, o reencontro de gigantes também contou com nomes como Chicão, Leandro Castán, Paulinho, Danilo e Tite no banco de reservas. Entretanto, diferente daquela partida em 2012, as lendas ficaram no empate em 1 a 1. Foram disputados dois tempos de 30 minutos e, apesar do caráter amistoso do duelo, brasileiros e argentinos não deixaram a competitividade de lado. Afinal, houve carrinhos, chegadas firmes e chances para os dois lados. O Corinthians teve em campo: Julio Cesar, Alessandro, Leandro Castan, Chicão e Fábio Santos; Paulo André, Paulinho e Danilo; Jorge Henrique, Emerson Sheik e Liedson Já o Boca Juniors foi com: Abbondanzieri, Calvo, Matellán, Schiavi e Juan Imboden; Basualdo, Rosada, Vargas e Ervitti; Pablo Mouche e Ariel Carreño.