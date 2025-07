Internacional vence o Brasil de Farroupilha em jogo-treino

O Internacional se prepara para o retorno do Campeonato Brasileiro, na próxima semana. Neste sábado (5), para voltar à rotina depois de um período de recesso por conta do Super Mundial de Clubes da Fifa, o elenco disputou um jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha, no CT Parque Gigante. O Colorado venceu o encontro por 3 a 1.

O destaque foi o centroavante Valencia, autor de dois gols. O volante Thiago Maia aumentou a score para o Internacional. Denilson, do time visitante, descontou.