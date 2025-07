Igor Jesus vibra com anúncio do Forest: ‘Não pensei duas vezes’

Em suas primeiras palavras como jogador do Forest, Jesus exaltou o novo clube e celebrou o anúncio.

“Estou muito feliz por fazer parte desta nova história, especialmente em um clube como o Nottingham Forest. Não precisei pensar duas vezes antes de aceitar a oferta”, disse o goleador, ao site oficial do clube inglês.

O próximo passo do Forest, aliás, é anunciar outro jogador com passagem pelo Botafogo: o zagueiro Jair, que já assinou contrato e vai se juntar a Jesus no time inglês.

Jesus no Forest

Antes do anúncio de Jesus, o Botafogo se despediu de seu centroavante e o classificou como um dos melhores jogadores da história do clube na posição.

Formado pelo Coritiba, Jesus chegou ao Botafogo na metade de 2024, a custo zero. Ele deixa o Botafogo como artilheiro desta temporada, com nove gols. Ao todo, ele disputou 59 jogos pelo Glorioso. Marcou 17 gols e brindou os companheiros com seis assistências.

O centroavante fechou com o Forest por R$ 74,5 milhões, com vínculo de cinco anos.

