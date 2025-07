Grêmio terá que pagar multa para ter Marlon contra o Cruzeiro

O Grêmio pode ter o desfalque de Marlon para a partida contra o Cruzeiro, no retorno desta edição do Campeonato Brasileiro, após a pausa para o Super Mundial de Clubes da Fifa, no dia 13 de julho, no Mineirão. Afinal, para contar com o lateral-esquerdo, o Tricolor terá que pagar uma multa à Raposa, dona dos direitos do jogador. O valor é de R$ 1,5 milhão. A tendência é que o Imortal não deposite esta quantia nos cofres dos mineiros, segundo o jornal “Zero Hora”.

Em contrapartida, Marlon deve estar à disposição de Mano Menezes para o jogo contra o São José, na próxima terça-feira (8), na Arena do Grêmio, pela Recopa Gaúcha.

Assim, diante deste quadro, o técnico Mano Menezes terá que trabalhar com o time sem Marlon. Esteves já está de prontidão para substituir o defensor, mas também está de sobreaviso para atuar no meio caso algum jogador do setor se lesione até o embate contra os celestes.

Na 11ª colocação desta edição do Campeonato Brasileiro, com pontos, o Grêmio encara o Cruzeiro, que está na vice-liderança do certame nacional, com 24.

