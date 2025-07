Gonzalo García diz estar ‘vivendo um sonho’ com Real Madrid no Mundial

Jovem atacante marcou mais uma vez na competição e alcançou a artilharia do torneio com quatro bolas na rede até aqui

Gonzalo García vem vivendo um verdadeiro sonho neste Mundial de Clubes. Afinal, com Mbappé ainda sem estar 100% e Endrick lesionado, o jovem vem sendo titular do Real Madrid durante a competição e vem deixando sua marca. Contra o Borussia Dortmund, neste sábado (05/7), o artilheiro marcou o primeiro da vitória merengue por 3 a 2 , que botou a equipe na semifinal.

“Eu já falei muita vezes, é literalmente um sonho estar aqui e ter a oportunidade de jogar com essa camisa. Para mim é tudo, poder aproveitar com os companheiros de time, que são os melhores do mundo, estou muito feliz”, disse Gonzalo García, após o jogo.

Com o gol marcado contra o Dortmund, o centroavante chegou ao quarto nesta competição. Ele está empatado com Ángel Di María (Benfica), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) e o brasileiro Marcos Leonardo (Al-Hilal). Mas o espanhol de 21 anos é o único ainda em ação no Mundial de Clubes. Contudo, o atleta não mira a artilharia neste momento.

“Sinceramente, eu não penso muito nisso (artilharia), eu só penso em poder ajudar o time, fazer o que o Mister (Xabi Alonso) me pede e conseguir as vitórias”, completou o jogador.

Gonzalo García foi a opção do técnico Xabi Alonso para a ausência de Mbappé na primeira fase. O francês teve uma gastroenterite e não conseguiu ajudar a equipe na fase de grupos. Contudo, mesmo com o camisa 9 recuperado, o jovem foi mantido no time titular e marcou contra a Juventus, nas oitavas de final.