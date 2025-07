Fluminense a dois passos de ganhar o mundo; relembre trajetória

Fluzão faz bonito no Mundial, garantindo pelo menos a quarta posição dentre os 32 que começaram a competição / Crédito: Jogada 10

Ao vencer o Al-Hilal (SAU), na última sexta-feira (4/7), o Fluminense se garantiu entre os quatro melhores times do mundo. O 2 a 1 contra os sauditas colocou o Fluzão, afinal, nas semifinais do Mundial de Clubes. Vamos relembrar, então, como foi a trajetória do time de Renato Gaúcho até aqui? Cola com o Jogada10! A empreitada tricolor começou no MetLife Stadium, em Nova Jersey – curiosamente, o mesmo palco da final, marcada para o dia 13/7. Por mais que as casas de apostas apontassem grande favoritismo para o Borussia Dortmund (ALE), o Fluminense foi guerreiro e, atuando melhor, saiu com um 0 a 0, em jogo pelo Grupo F.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Atuações do Fluminense contra o Al-Hilal: Controle do jogo e mais uma aula de Renato Gaúcho A partida, no dia 17 de junho, marcou uma das tônicas do Mundial: a excelente campanha de brasileiros contra times de outros continentes – especialmente o europeu. Depois, no dia 21, o Fluminense venceu o Ulsan HD (COR) por 4 a 2, praticamente selando vaga adiante no certame. A equipe saiu na frente com um golaço de Arias, cobrando falta. No entanto, ainda no primeiro tempo, o Tricolor se viu perdendo por 2 a 1. Na etapa final, as mexidas de Renato Gaúcho surtiram efeito e o time deslanchou, vencendo por 4 a 2. Freytes, Nonato e Keno fizeram os gols da virada. Para a terceira rodada, no dia 25, um momento de tensão. Afinal, a equipe encararia o Mamelodi Sundowns (RSA), que chegava dependendo apenas de si para eliminar o Fluminense. Apesar de realizar sua pior partida no torneio, o Flu soube sofrer e segurou o 0 a 0 até o fim, se garantindo na segunda posição do Grupo F e, consequentemente, nas oitavas de final.

Saber sofrer virou lema do Fluminense Nas oitavas, o adversário seria a forte Inter de Milão (ITA), recém vice-campeã europeia contra o PSG (FRA). Tal qual ocorreu contra o Dortmund, o favoritismo era europeu. Renato Gaúcho, no entanto, trocou o esquema, colocando três zagueiros para defender a área de Fábio – que faz excepcional competição até o momento. Ignácio, Thiago Silva e Freytes foram leões, e o Fluminense saiu vencedor após um épico 2 a 0, no dia 30. O craque da equipe italiana, Lautaro Martínez, bem que tentou, mas parou no arqueiro de 44 anos. Cano e Hércules fizeram os gols do triunfo. O provável adversário do Fluminense seria o Manchester City (ING), favorito contra o Al-Hilal nas oitavas. Este Mundial está provando, porém, que não é de favoritismo que os times vivem. Os sauditas, intensos por 120 minutos, conseguiram superar o gigante inglês, mandando o time de Pep Guardiola de volta para casa e evitando uma possível revanche da final da Copa Intercontinental de 2023, quando o City goleou o Flu por 4 a 0. Assim, o adversário chegou cansado para o duelo desta última sexta. Sem mudar o esquema, o Flu manteve-se com três zagueiros e, mais uma vez, soube sofrer. Saiu na frente com um golaço de Martinelli, ainda na primeira etapa. Depois, no segundo tempo, levou o empate de Marcos Leonardo, logo aos 5′. Mas como quem espera sempre alcança, o Fluminense não sucumbiu à pressão saudita e conseguiu seu segundo gol, com Hércules, que já marcara perante os italianos. Ele repetiu a dose para garantir, então, pelo menos um brasileiro entre os quatro melhores times do mundo em 2025.