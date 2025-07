Estêvão se despede do Palmeiras e dos torcedores: ‘Foi um privilégio’

O atacante Estêvão utilizou suas redes sociais para se despedir do Palmeiras e dos torcedores neste sábado (05/7). Afinal, o jogador fez seu último jogo com a camisa Alviverde nesta última sexta (04/7), na derrota para o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O destino do atleta será justamente o clube inglês.