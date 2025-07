Entenda o motivo de Cristiano Ronaldo não ir ao velório de Jota

Camisa 7 do Al Nassr foi muito criticado por conta da ausência no cortejo fúnebre de seu companheiro de seleção portuguesa

O atacante Cristiano Ronaldo não compareceu ao velório de Diogo Jota. O companheiro de seleção portuguesa foi vítima de um acidente automobilístico na última quinta-feira (3), na Espanha. Segundo o site “A Bola”, o astro do Al-Nassr (EAU) não quis atrair para si os holofotes e causar um “circo midiático” durante o funeral do atacante do Liverpool. CR7 alegou, então, que não queria causar transtornos para a família enlutada.

Cristiano Ronaldo, aliás, manteve contato com parentes de Jota. O craque explicou a eles as razões pelas quais não foi a Gondomar, região metropolitana da cidade do Porto e onde o corpo é velado.