Cristiano Ronaldo não comparece em funeral de Diogo Jota e recebe críticas

Por ser capitão da Seleção de Portugal, CR7 era esperado para prestar essa última homenagem ao companheiro Diogo Jota. Aliás, ele foi um dos primeiros a postar uma mensagem sobre a perda do jogador. No entanto, o português não compareceu nem no velório na sexta-feira (4), nem no funeral neste sábado (5).

Diversos jogadores do Liverpool e da seleção portuguesa compareceram no local. Além do capitão Van Dijk e Robertson, estão entre eles, Alexis Mac Allister, Chiesa, Curtis Jones, Endo, James Milner, Kelleher, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, além dos técnicos Arne Slot e Roberto Martínez estiveram presentes.

Vale ressaltar, inclusive, que atletas da seleção portuguesa, Rúben Neves e João Cancelo, que estavam no Mundial de Clubes, viajaram às pressas para Portugal logo após a eliminação do Al Hilal na competição, nos Estados Unidos.

Dessa forma, a Guarda Civil espanhola informou que um dos pneus estourou durante uma ultrapassagem e pode ter provocado a perda de controle da direção. Partes do carro foram encontradas espalhadas pela via. Testemunhas acionaram o serviço de emergência. Porém, as chamas já haviam consumido o veículo antes da chegada das equipes de resgate.

Segundo informações da imprensa local, os dois seguiam viagem para a Inglaterra, onde Diogo iniciaria a pré-temporada com o Liverpool. Aos 28 anos, o atacante vivia um dos momentos mais importantes da carreira e da vida pessoal. Afinal, ele se casou recentemente com Rute Cardoso, com quem tem três filhos. A cerimônia religiosa aconteceu no dia 22 de junho e, na véspera do acidente, ele publicou um vídeo com imagens da celebração.

“Um dia que nunca vamos esquecer”, escreveu o jogador na postagem.