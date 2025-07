Com final de jogo maluco, Real Madrid bate o Borussia e vai encarar o PSG na semi

Espanhóis tomam pressão no fim e contam com golaço de Mbappé e milagre de Courtois para avançar no Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

Em um final de jogo completamente insano, o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 3 a 2, neste sábado (05/7) e avançou para a semifinal do Mundial de Clubes. A equipe espanhola chegou a abrir 2 a 0 e tiveram o controle da partida até os 45 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos da etapa final, os alemães buscaram um gol para colocar fogo no duelo. Mbappé respondeu com um golaço de voleio e parecia ter resolvido a situação, mas um pênalti colocou os Aurinegros de volta na disputa. Courtois fez um milagre no último lance para garantir a classificação. Com o resultado, o Real Madrid agora encara o Paris Saint-Germain, na semifinal do Mundial de Clubes. A partida está marcada para acontecer na próxima quarta-feira (09/7), às 16h. Por outro lado, o Borussia Dortmund entra de férias, voltando a campo apenas no dia 30 em amistoso contra o Sportfreunde Siegen.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Reedição de final da Champions League Não faz muito tempo que Real Madrid e Borussia Dortmund realizaram uma final de Uefa Champions League. Afinal, as equipes decidiram o torneio no ano passado, com os espanhóis vencendo por 2 a 0 e ficando com a taça. Primeiro tempo do Real Madrid O Real Madrid foi o dono da primeira etapa e construiu o placar rapidamente. Logo aos nove minutos, Arda Guler mandou na área e Gonzalo García, o garoto sensação da equipe merengue e artilheiro do Mundial de Clubes, fez 1 a 0 para os espanhóis. Dez minutos mais tarde, Alexander-Arnold recebeu pelo lado direito e cruzou rasteiro, achando o outro lateral madridista, Fran García, que bateu firme e fez o segundo do duelo. E o terceiro não saiu por detalhes. Vinícius Júnior tentou de longe por cobertura em duas oportunidades, mas faltou força na finalização. Já Bellingham também teve sua chance ao receber de frente para o gol, mas chutou para fora. O Borussia Dortmund até tentou chegar à frente com a troca de passes, mas teve muita dificuldade de assustar Courtois. Assim, foi para o intervalo com um grande prejuízo. Segundo tempo morno até… O Borussia Dortmund, precisando do resultado, começou a etapa final em cima e com três modificações na equipe. A primeira chance dos Aurinegros aconteceu aos quatro minutos em cobrança de escanteio, mas Bensebaini cabeceou para fora. Depois, Brandt arriscou de fora da área e mandou por cima da meta espanhola. O Real Madrid respondeu em um lindo chute de Tchouameni, que carimbou o travessão. Com o passar dos minutos, o clube merengue começou a controlar mais a bola e os alemães não conseguiram mais criar nada. Mbappé e Modric tiveram suas oportunidades, mas ambos pararam no goleiro Kobel.