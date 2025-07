Com ex-jogadores da Seleção, Bayer inaugura escolinha em SP

O projeto é liderado por Paulo Sérgio, campeão mundial em 1994 com a seleção brasileira e ídolo do clube alemão, onde atuou entre 1993 e 1997, e seu filho, Felipe. Além disso, participaram da inauguração todas as crianças da academia, que receberam kits da equipe rubro-negra e tiveram uma tarde repleta de atividades futebolísticas ao lado do mascote Brian, The Lion (o leão do Bayer).

Lendas do futebol e do B04 como Zé Roberto, Zé Elias e o lateral direito Arthur, que embarcou direto para Leverkusen para se reapresentar ao time visando a temporada 2025/06, estiveram no local. O espaço estava todo decorado com as cores do time, inclusive com o totem em tamanho real dos ex-jogadores quando atuavam pelo time. O ex-meia Renato Augusto participaria do evento, mas um imprevisto cancelou a sua participação.

Paulo Sérgio destacou que a chegada da Bayer Academy ao Brasil levou cerca de dois anos de trabalho e envolveu diversos parceiros. O tetracampeão comemorou o fato de o projeto ser a primeira escolinha oficial de um clube alemão no país, com chancela da Bundesliga.

A presença do Bayer Leverkusen no Brasil é uma conquista que representa motivação e satisfação pessoal, fruto de anos de dedicação ao fortalecimento dessa ponte entre os dois países. O tetracampeão Mauro Silva e vice-presidente da FPF – Federação Paulista de Futebol esteve no clube para o evento.

”Tenho que parabenizar uma iniciativa do futebol alemão por meio da Bundesliga e do Bayer Leverkusen. O Brasil tem muito a aprender com os alemães, principalmente quando o assunto é disciplina e organização”.