Botafogo tem interesse em Davide Ancelotti, auxiliar da Seleção

Davide Ancelotti não tem experiência como técnico principal, mas tentou iniciar sua própria trajetória neste começo de ano. Tanto que se juntou à Seleção Brasileira apenas no jogo contra o Paraguai, o segundo da comissão de Carlo Ancelotti. Entretanto, ele não tem um vínculo exclusivo com à CBF assim como seu pai.

Assim, ele poderia negociar um contrato onde ficaria tanto no Botafogo quanto na Seleção Brasileira. Contudo, este formato não é bem visto por John Textor, que gostaria do foco do novo treinador exclusivamente no Glorioso.

Ele iniciou a carreira como auxiliar em 2015 e já passou por Napoli, Everton, Bayern de Munique e Real Madrid. Sempre ao lado de seu pai, Davide Ancelotti tem licença PRO da FIFA. Davide estava em dúvida se seguiria em carreira solo ou permaneceria ao lado de Ancelotti. Contudo, após ver seu nome cogitado em alguns clubes da Espanha, ele decidiu permanecer como o fiel escudeiro do atual técnico da Seleção Brasileira.

Por sua vez, o Botafogo vai voltar suas atividades na próxima segunda-feira (07/7) ainda sem um treinador. Renato Paiva deixou a equipe carioca na semana passada, menos de 48 horas após a eliminação da equipe diante do Palmeiras no Mundial de Clubes. O próximo compromisso do Glorioso é o clássico contra o Vasco, em 12 de julho, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.