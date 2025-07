Botafogo-SP x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Dessa forma, a Pantera é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, na 16ª posição com 16 pontos. Por outro lado, o Tigre está na terceira colocação com 26 pontos.

Botafogo-SP e Novorizontino se enfrentam neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes vivem momentos diferentes na competição.

“Agora temos dois jogos importantíssimos em casa. Primeiramente, o nosso foco é a partida contra o Novorizontino. Se vencermos, podemos mudar nossa situação no campeonato. Vamos encarar como uma final”, disse ao site oficial do Botafogo.

Como chega o Novorizontino

Por outro lado, o Novorizontino, apesar de não ter vencido nas duas últimas rodadas, com uma derrota para o Operário e empate com o Amazonas, briga diretamente na parte de cima da tabela, ou seja, pelo acesso para a Série A. Assim, o Tigre busca voltar a vencer no campeonato para continuar dentro do G-4 e se aproximar da ponta da tabela.