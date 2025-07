Atlético, em seu CT, vence jogo-treino contra o Betim

O Atlético-MG realizou um jogo-treino na manhã deste sábado, 5/7,na Cidade do Galo, contra o Betim. A atividade terminou com vitória por 3 a 0 para o Galo. Os gols foram de Gustavo Scarpa (2) e Hulk. A partida fez parte da preparação durante a intertemporada, aproveitando a paralisação do Campeonato Brasileiro devido à disputa do Mundial de Clubes da FIFA.