Abel Ferreira declara torcida para Fluminense no Mundial e elogia Renato

Com o Palmeiras eliminado no Mundial, o técnico Abel Ferreira revelou que vai seguir torcendo para um time brasileiro, no caso, o Fluminense. Aliás, ele aproveitou para elogiar o treinador Renato Gaúcho, que comanda o Tricolor.

“Muito sinceramente, eu mentiria se dissesse que não estou torcendo pelo Fluminense. As pessoas me perguntam sempre por que estou no Brasil. Porque gosto de estar onde estou, porque sei que é possível fazer melhor, porque sei que no Brasil há treinadores bons, e o Renato é um deles”, disse.