A incrível história de um goleiro de 44 anos que estreou no profissional em SC

O mundo está surpreso com o goleiro Fábio. Afinal, o goleiro do Fluminense tem 44 anos, é o jogador mais velho na competição. Mas, com atuações muito seguras, certamente está entre os três melhores da competição — figura-chave para o Tricolor alcançar a semifinal. Mas, em Santa Catarina, uma história tão surpreendente está acontecendo com outro goleiro, bem mais desconhecido: Heverton Luiz Rollwagen. Ele defende o Clube Atlético Porto, pela segundona catarinense. Nesta semana, ele fez a sua estreia como profissional e foi o destaque na vitória por 1 a 0 sobre o tradicional Metropolitano. Detalhe: estreou aos 44 anos.

"Sou barrigudo mesmo. Na quarta-feira anterior, estava tomando cerveja e comendo batata frita vendo jogo pela TV. Na outra, estava jogando profissional", disse Heverton ao Município Blumenau, surpreso com a repercussão que vem ganhando esta situação absolutamente inusitada e improvável de jogar profissionalmente apesar da idade. Ele é apenas oito dias mais jovem do que Fábio. E tudo foi muito por acaso. LEIA MAIS: O jogador que precisou fugir do Al-Hilal para salvar a própria vida A oportunidade improvável

O Porto, com quatro derrotas em quatro rodadas, teve o goleiro titular pedindo dispensa e, como o outro já tinha saído, o jeito foi buscar alguma solução caseira na cidade. E Heverton, que defendia equipes amadoras locais como Fênis e Zoofer, foi a solução. Até porque, no início do século, ele tentou carreira e chegou a fazer testes no Atlético-PR. No início, ele hesitou, mas sua esposa o incentivou. “Ela me deu um empurrãozinho e disse: ‘Vai lá, se diverte. Você é bom’”, contou.

Depois do convite, tudo aconteceu de forma muito rápida para o goleiro. Heverton precisou reunir seus documentos para a inscrição oficial no campeonato. Com apenas dois treinos, consequentemente, ele já estava apto para a partida. Sobre a correria para poder atuar, ele foi sincero: “Não dava tempo de pensar muito. Ou vai ou racha”. Heverton ajuda o portoa vencer a primeira De fato, o goleiro foi e venceu: o Porto ganhou do Metropolitano por 2 a 1 no Estádio Municipal Armando Sarti, em Porto União, no Planalto Norte de Santa Catarina. Por fim, Heverton assinou seu primeiro contrato profisisonal aos 44 anos. Vai até o fim da Série B catarinense. Será titular neste domingo, às 15h (de Brasília) quando o time enfrentará fora de casa o Camboriú, pela sexta rodada. Nova vitória e o Porto, na poior das hipóteses ganha uma posição neste torneio com nove equipes.