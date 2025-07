Volantes marcam, Fluminense elimina o Al-Hilal e está na semi do Mundial

Martinelli e Hércules - um em cada tempo - fazem na vitória por 2 a 1, em Orlando; Tricolor faz história e é um dos quatro melhores do mundo / Crédito: Jogada 10

O conto de fadas do Fluminense segue a todo vapor. Nesta sexta-feira (4/7), no Camping World, em Orlando (EUA), o Tricolor fez história novamente e bateu o Al-Hilal (SAU), por 2 a 1, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, se garantindo entre os quatro melhores times do mundo. Martinelli e Hércules – um em cada tempo – fizeram os gols do Fluzão, enquanto Marcos Leonardo marcou pelos sauditas. Agora, a equipe de Renato Gaúcho aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea (ING), que duelam ainda nesta sexta, na Filadélfia, pelas quartas. A semi será na terça-feira (8/7), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey – exatamente onde começou a campanha tricolor e o palco da final, no dia 13/7.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Primeiro tempo O jogo começou sob forte comoção, já que, antes de a bola rolar, houve um minuto de silêncio em homenagem a Diogo Jota e André Silva, jogadores portugueses falecidos em acidente de carro na última quinta-feira (3/7). Compatriotas como João Cancelo e Rúben Neves, do Al-Hilal, iniciaram a partida às lágrimas. Com a bola rolando, o objetivo dos sauditas era dar campo para o Flu visando explorar os contra-ataques. No entanto, a equipe brasileira não se precipitava e fazia um jogo correto. Primeiro, alguns escanteios a favor. Depois, Martinelli fez a boa para o Fluzão. Samuel Xavier cruzou da direita, e João Cancelo tirou mal. Fuentes rolou para o meio, com Martinelli “roubando” de Bernal e chutando de canhota para fazer um golaço no Camping World, aos 40′. Brasileiros na frente. No começo dos acréscimos, Fábio sujou o uniforme pela primeira vez. Rúben Neves cruzou falta na área, e Koulibaly testou com força no canto. O arqueiro de 44 anos, porém, fez uma defesa sensacional para levar a vantagem para o intervalo. Isso poderia ir pelo ralo um pouco depois, quando Samuel Xavier derrubou Marcos Leonardo na área. O árbitro Danny Makkelie (HOL) marcou pênalti, mas, após revisão na cabine do VAR, voltou atrás da decisão. LEIA MAIS: Torcida do Palmeiras invade a Filadélfia antes do jogo contra o Chelsea

Segundo tempo Se o Al-Hilal não mexeu no intervalo, Renato mudou o Flu, retirando o amarelado Martinelli e promovendo a entrada de Hércules. Mas, logo aos 5′, o empate aconteceu. Escanteio na área, Koulibaly desviou, e Marcos Leonardo, livre, só complementou para as redes de Fábio. O que se viu posteriormente foi uma sequência de escanteios a favor dos sauditas. Germán Cano, no entanto, teve uma chance que ele não costuma perder. Renan Lodi vacilou e recuou mal para Bono. O argentino chegou primeiro, ficando cara a cara com o goleiro. Em vez do chute, o camisa 14 tentou driblar Bono, que foi espetacular na jogada e tomou-lhe a bola na boa. Moteb respondeu, isolando uma boa chance para o Hilal. Lembra de Hércules? O volante, que já marcara contra a Inter de Milão (ITA), nas oitavas, voltou a marcar pelo Fluminense. Ele roubou bola no meio-campo e tentou o chute. Na sobra, Samuel Xavier tocou de cabeça e o camisa 35 ficou livre na área para, de direita, mandar no cantinho de Bono, aos 24′.

A reta final foi de absoluta tensão. O Al-Hilal, mesmo desgastado por conta da prorrogação contra o City, partiu para cima com tudo e empilhou escanteios. No entanto, muitas bolas na área e poucas finalizações, com o Fluzão, gigante, se garantindo na semifinal e seguindo vivo pelo sonho do título Mundial. Próximos passos de Fluminense e Al-Hilal O Fluminense agora está, assim, a um passo da final do Mundial de Clubes. Na terça, encara quem passar entre Palmeiras e Chelsea, ainda nesta sexta, às 22h. A partida será no MetLife Stadium, mesmo palco da final da competição. O Al-Hilal, por sua vez, se despede, ainda que com o mérito de ter sido o responsável de eliminar o Manchester City (ING) nas oitavas. A equipe de Simone Inzaghi só volta a campo no dia 20 de agosto, quando se reinicia o calendário saudita. FLUMINENSE 2 x 1 AL-HILAL Mundial de Clubes 2025 – Quartas de final

Data e horário: 04/07/2025 (sexta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

Gols: Martinelli, 40’/1ºT (1-0); Marcos Leonardo, 5’/2ºT (1-1); Hércules, 24’/2ºT (2-1)

FLUMINENSE: Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier (Guga, 38’/2ºT), Bernal (Thiago Santos, 42’/2ºT), Martinelli (Hércules, intervalo), Nonato (Lima, 22’/2ºT) e Fuentes; Arias e Cano (Everaldo, 22’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

AL-HILAL: Bono; Koulibaly, Rúben Neves e Renan Lodi; João Cancelo (Yami, 45+3’/2ºT), Sergej Milinković-Savić, Kanno (Hamdallah, 29’/2ºT), Nasser Al Dawsari (Kaio Cesar, 38’/2ºT) e Moteb (Al Bulayhi, 38’/2ºT); Malcom (Al Juwayr, 45+3’/2ºT) e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Auxiliares: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

Cartões Amarelos: Freytes, Martinelli, Thiago Silva (FLU); Milinkovic-Savic, Renan Lodi, Rúben Neves, Simone Inzaghi, Koulibaly (HIL)