Técnico do Al-Hilal revela que assistia Renato Gaúcho na TV e faz elogio: ‘Excelente’

Inzaghi estará frente a frente com o treinador brasileiro nesta sexta, quando os sauditas pegam o Fluminense pelas quartas do Mundial de Clubes

O técnico Simone Inzaghi, do Al-Hilal, rasgou elogios a Renato Gaúcho, comandante do Fluminense e seu rival desta sexta-feira (4) em Orlando, às 16h (de Brasília), em busca de uma das vagas nas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. A entrevista do italiano, aliás, ocorreu minutos depois do brasileiro. Inzaghi disse que o companheiro de profissão é “excelente” e que o via jogar na televisão quando ainda sonhava em se tornar jogador de futebol.

“Eu me recordo bem dele sim. E me lembro por que quando ele jogava com a Roma, eu e meu irmão, a gente sempre ia assistir ao futebol na televisão e ele era um pouco mais alto, e eu era um aspirante e ele já jogava na Roma. Lembro do estilo dele e acompanho o seu trabalho desde que virou técnico. É excelente, tem capacidade de organizar bem a equipe”, disse ele, durante a coletiva no World Camping Stadium.