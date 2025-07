Sempre é tempo de recomeçar no Botafogo de Textor

E olha que os desafios são grandes. O Alvinegro terá pela frente a sequência no Brasileiro, no qual ocupa o oitavo lugar. E ainda as oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Além disso, o futuro técnico terá que promover mudanças substanciais na equipe com a saída do zagueiro Jair e, sobretudo, do centroavante Igor Jesus. Isso se as negociações de jogadores pararem por aí.

Após a intempestiva demissão de Renato Paiva , o proprietário do Botafogo, John Textor, ainda não anunciou o novo treinador. O elenco se reapresenta na próxima segunda-feira para retomar a temporada depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes e, até agora, não sabe quem vai comandar o barco.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Caberá a Kaio Fernando e a Arthur Cabral a tarefa de serem os novos titulares. Na zaga, a situação parece mais simples. No entanto, no comando do setor ofensivo, a mudança será drástica. Igor Jesus tem características muito especiais: ajudava na marcação, puxava contra-ataques, fazia o pivô e era bom no jogo aéreo. Já Arthur Cabral trabalha melhor perto da área.

Novo técnico terá que seguir a cartilha do big boss do Botafogo

O treinador que chegar também terá que implantar um futebol ofensivo, exigência de Textor e o que o levou a demitir Renato Paiva. Tarefa complicada, já que manter a posse da bola e atacar bem exigem muito mais tempo e treinamento do que se defender bem. O profissional que vai chegar será obrigado a se virar, porque não haverá janela para muitos treinos.

É fato que Renato Paiva não fazia um trabalho espetacular no Botafogo, que era uma equipe sem iniciativa nos jogos fora de casa, o que se comprova pelos resultados. Porém, a demissão neste momento da temporada beira à irresponsabilidade. Começar tudo do zero no meio do ano e dar conta da missão é um desafio para pouquíssimos profissionais. Que a torcida alvinegra tenha plena consciência disso. Afinal, no Botafogo de Textor, o recomeço está sempre logo ali na frente!

iga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.