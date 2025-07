São Paulo aguarda rescisão de Zubeldía para registrar Crespo no BID

Fim do contrato com antigo treinador ainda não foi registrado na CBF, o que impede o registro do novo comandante

O São Paulo ainda não conseguiu registrar Hernán Crespo no BID da CBF. Isso porque o clube ainda não oficializou a rescisão de contrato do seu ex-treinador, Luis Zubeldía. Apesar de o técnico já ter deixado o clube há cerca de duas semanas, o fim do acordo ainda não foi sacramentado.

Para confirmar a rescisão de contrato de Luis Zubeldía, o São Paulo aguarda algumas formalidades no processo. O departamento jurídico do clube e os responsáveis pela carreira do técnico estão por detalhes para chegar a um acordo. Os valores ainda não foram acertados. Existe uma expectativa que o acordo esteja oficializado até a próxima semana.

Isso porque o São Paulo volta a campo no dia 12 de julho, contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF (RNRTAF) estabelece que um clube só pode registrar um novo técnico após a rescisão contratual do anterior ser publicada no BID. Assim, Crespo não pode estar no banco de reservas até o Tricolor assinar o fim do acordo com Zubeldía.

Anunciado no dia 24 de julho, Crespo começou a trabalhar no São Paulo no dia 26 e já soma uma semana dessa segunda passagem. Aliás, o argentino tem contrato até dezembro de 2026 e virou uma aposta de longo prazo do Tricolor.

Crespo aguarda retornos no São Paulo

Assim, o argentino terá mais uma semana para preparar a equipe para sua estreia no comando do São Paulo. O treinador convive com a expectativa de alguns retornos como Lucas Moura e Ferreirinha, que já iniciaram transição física. Oscar e Marcos Antônio, que estavam no DM, já treinam normalmente com o restante do elenco. Por fim, Calleri e Luiz Gustavo não tem previsão de retorno.