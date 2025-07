Santos promete pagar dívida com banco de R$ 40 milhões em até dois anos

A diretoria do Santos negocia a quitação de uma dívida de aproximadamente R$ 40 milhões com o Banco Safra. O débito surgiu a partir de um empréstimo feito durante a gestão do ex-presidente Andrés Rueda, que não efetuou o pagamento. O clube pretende dividir o valor em 24 parcelas de R$ 1,6 milhão para evitar novas ações judiciais.

Aliás, o Banco Safra já havia sinalizado que levaria o caso à Justiça se o clube não iniciasse o pagamento. Com o acordo em andamento, o Santos deve quitar a dívida em dois anos, ultrapassando o mandato do atual presidente, Marcelo Teixeira. Ele ainda não decidiu se vai disputar a reeleição em dezembro. Rueda garantiu que responderá com seu próprio patrimônio caso o clube deixe de pagar.