Rescisão de Gerson é publicada no BID, e volante não joga mais pelo Flamengo

Coringa irá triplicar os seus vencimentos em relação ao que ganhava no Rio de Janeiro e assina contrato de cinco anos com Zenit

De forma oficial, Gerson não é mais jogador do Flamengo. A rescisão do volante foi publicada no BID na manhã desta sexta-feira. Afinal, o Zenit, da Rússia, pagou a multa rescisória de R$ 160 milhões à vista na manhã de terça-feira. O depósito foi feito direto na conta do Rubro-Negro.

Gerson aceitou a proposta do Zenit para sair do Flamengo depois do Mundial de Clubes. Na Europa, o “Coringa”, afinal, irá triplicar os seus vencimentos em relação ao que ganhava no Rio de Janeiro. O vínculo entre as partes, aliás, terá duração de cinco anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2030.