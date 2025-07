Renato fala sobre Hércules e dedica vitória à torcida do Fluminense

Treinador brilha novamente ao acertar nas substituições do time, com volante marcando pelo segundo jogo seguido; Flu é semifinalista

Renato Gaúcho brilhou novamente. Mais uma vez ele colocou o volante Hércules a campo, e o jogador retribuiu a oportunidade com um gol, a exemplo do que fizera contra a Inter de Milão (ITA). Nesta sexta-feira (4/7), ele marcou o gol que colocou o Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes na vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal (SAU), em Orlando (EUA). Após o jogo, Renato falou sobre a classificação tricolor.

“Sabíamos que seria um jogo difícil, mas estou muito satisfeito com a reação dos meus jogadores. Conseguimos marcar primeiro e depois eles empataram, mas reagimos e marcamos de novo, e estou muito feliz por termos chegado às semifinais”, disse na saída do campo.